Oristano: aggredisce la fidanzata dopo un matrimonio, la polizia interviene e lo denuncia

Una serata che doveva concludersi con il rientro dopo una festa di matrimonio si è trasformata in un episodio di violenza in viale Repubblica, a Oristano. Un uomo di 34 anni, residente in Lombardia, è stato denunciato dalla polizia di Stato per lesioni dopo aver aggredito la fidanzata, una donna di 29 anni, con la quale aveva partecipato a un matrimonio a Cabras.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Oristano, la coppia aveva lasciato la cerimonia e fatto ritorno nel capoluogo sardo, dove aveva preso alloggio. Al termine della serata, mentre si preparavano a ripartire, è scoppiata una lite. L’uomo avrebbe preteso di essere accompagnato all’aeroporto, ma la donna si sarebbe opposta. A quel punto, il 34enne avrebbe bloccato l’auto guidata dalla giovane, sarebbe sceso, avrebbe fatto il giro del veicolo e, aperto lo sportello del lato conducente, avrebbe iniziato a colpirla.

Le ricostruzioni indicano che l’uomo l’avrebbe afferrata per i capelli, costringendola a scendere dall’auto, per poi stringerle il collo e colpirla al volto con un pugno. L’intervento della polizia è stato possibile grazie alla segnalazione di un passante, che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, fornendo indicazioni precise sul luogo dell’aggressione.

All’arrivo della pattuglia, i due si erano già allontanati, ma il testimone è stato in grado di indicare agli agenti la direzione presa dalla coppia. I poliziotti li hanno raggiunti poco dopo, riscontrando che la donna era visibilmente scossa, in lacrime e presentava segni evidenti di percosse sul volto e sul collo.

I sanitari del 118, allertati dalla polizia, sono intervenuti per prestare assistenza alla giovane, che ha tuttavia scelto di non essere accompagnata al pronto soccorso. Nonostante lo stato di choc, la donna ha sporto denuncia per le lesioni subite, fornendo agli agenti una versione coerente con quella descritta dal testimone.

Il 34enne è stato portato in Questura per l’identificazione e per gli ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di stabilire se si tratti di un episodio isolato o se ci siano stati precedenti episodi di violenza nella coppia, circostanza che potrebbe far scattare accuse più gravi.

La polizia prosegue le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre la giovane è stata informata sui suoi diritti e sulle possibilità di ottenere supporto.