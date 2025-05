Cronaca Carabinieri di Abbasanta: 2 incontri informativi ad Abbasanta e Norbello contro il fenomeno criminale delle truffe.

Nelle scorse settimane il Comando Stazione Carabinieri di Abbasanta, in collaborazione con i Comuni di Abbasanta e Norbello, ha tenuto con grande successo 2 incontri informativi dedicati al contrasto del fenomeno criminale delle truffe. L'evento, che si è svolto rispettivamente presso la Sala Agorà di Abbasanta e la biblioteca Comunale di Norbello, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di apprendere come difendersi dalle insidie e dalle frodi che mirano a colpire soprattutto soggetti più fragili e vulnerabili quali soprattutto gli anziani. Durante l'incontro, il Maresciallo Ordinario Dimitris Masia, Comandante della locale Stazione Carabinieri e relatore all'evento, ha fornito preziose informazioni sulle diverse tipologie di raggiri, illustrando le modalità più comuni utilizzate dai malintenzionati e offrendo consigli pratici su come riconoscerle e prevenirle. Sono stati trattati temi quali le truffe telefoniche (vishing), dell’sms (smishing), dell’email ingannevole (phishing), del finto call center, dei finti rappresentanti compagnie acqua, luce e gas, del finto nipote e finti appartenenti alle forze dell’ordine, con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e fornire loro gli strumenti necessari per proteggere sé stessi e i propri cari. Il fenomeno, come evidenziato dall’Arma, registra un trend nazionale in crescita, colpendo chi è più fragile e lasciando spesso conseguenze psicologiche significative; infatti il Maresciallo Masia ha sottolineato l’impatto profondo che queste truffe hanno sulle vittime, le quali, oltre al danno economico, si trovano spesso a vivere un senso di colpa per essere state raggirate. "È importante che chi subisce una truffa trovi il coraggio di denunciare, senza paura del giudizio altrui," ha spiegato durante l’incontro. I partecipanti hanno mostrato grande interesse e coinvolgimento ponendo domande e condividendo esperienze personali. L'incontro ha rappresentato non solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un momento di socializzazione e supporto reciproco tra le persone anziane, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e coeso. Questo convegno, ha fatto sapere il Comandante Provinciale Colonnello Steven Chenet, si inserisce in una serie di iniziative promosse dal Comando Generale dell’Arma per tutelare gli anziani e sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza altri incontri sono già stati programmati in diversi comuni del capoluogo, confermando inoltre il ruolo centrale della Stazione dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini. I Sindaci Patrizia Carta e Matteo Manca, hanno espresso la propria soddisfazione per l'evento, confermando la disponibilità a collaborare in futuro per organizzare ulteriori incontri informativi.