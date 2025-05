Muravera, due uomini ubriachi danneggiano l'ingresso della stazione dei Carabinieri: denunciati

Muravera – Una notte movimentata nel centro del Sarrabus, dove due uomini poco più che quarantenni, in evidente stato di ebbrezza, hanno danneggiato l'ingresso della stazione dei Carabinieri a colpi di martello.





L'episodio è avvenuto nella serata del 14 maggio. I due, entrambi residenti a Muravera e già noti alle forze dell'ordine, si sono accaniti contro la porta della caserma, frantumandone parti e lasciando segni evidenti dell'aggressione. La segnalazione è arrivata alla Radiomobile di San Vito, che è intervenuta rapidamente, trovando i responsabili ancora sul posto.





Visibilmente alterati dall’alcol, i due sono stati prima accompagnati al Pronto soccorso di Muravera per una valutazione medica e poi denunciati per danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Sul luogo è stato sequestrato il martello utilizzato per l’atto vandalico.





Un gesto inspiegabile, che lascia segni non solo sull’edificio, ma anche sull’idea di sicurezza e rispetto che una stazione dei Carabinieri dovrebbe rappresentare.