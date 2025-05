Abbanoa, via libera al bilancio 2024: chiusura in positivo e record di investimenti

L’assemblea degli azionisti di Abbanoa ha approvato all’unanimità il bilancio 2024, registrando un risultato positivo di 2,663 milioni di euro, con un aumento del 54,48% rispetto all’anno precedente. La riunione, svoltasi alla Camera di Commercio di Nuoro, ha visto la partecipazione dell’86,6% del capitale sociale, composto dalla Regione Sardegna e da 342 Comuni soci. La Regione era rappresentata dalla presidente Alessandra Todde.

I risultati economici del 2024 evidenziano una crescita significativa: il valore della produzione ha raggiunto i 342,566 milioni di euro, con un incremento del 6,88% rispetto ai 320,5 milioni del 2023. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 298,96 milioni di euro, con un aumento di 25,35 milioni (+9,26%). Il patrimonio netto si è attestato a 340,264 milioni di euro, in crescita di 2,664 milioni.

Sul fronte degli investimenti, Abbanoa ha raggiunto un traguardo storico con 121,3 milioni di euro spesi nel 2024, un aumento del 20,7% rispetto ai 100,5 milioni dell’anno precedente. Questi investimenti sono stati finanziati per il 51,4% tramite fondi da tariffa e per il 48,6% con finanziamenti pubblici. Di particolare rilevanza sono stati gli interventi per l’efficientamento delle reti idriche e la lotta alle perdite, realizzati grazie ai fondi europei di Sviluppo e Coesione (FSC) e al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel 2024, Abbanoa ha prodotto 227,211 milioni di metri cubi d’acqua, distribuiti attraverso 44 impianti di potabilizzazione, 46 grandi acquedotti per un totale di 4.300 chilometri e 7.700 chilometri di reti idriche urbane. Il ciclo fognario-depurativo ha trattato 150 milioni di metri cubi di acque reflue, restituendole all’ambiente in condizioni adeguate.

Il 2024 ha segnato anche un aumento delle utenze attive, passate da 739.058 a 743.910, grazie all’acquisizione del servizio nel Comune di Burcei e alla regolarizzazione delle cosiddette “utenze fantasma”. L'azienda ha migliorato l’efficienza dei servizi, riducendo i reclami per errata lettura del contatore (-57%) e per contatore illeggibile (-12%).

Abbanoa, società per azioni interamente a capitale pubblico, vede la Regione Sardegna come azionista di maggioranza con il 70,94% delle quote, mentre i 342 Comuni soci detengono il restante 29,06%. Tra questi, 339 amministrazioni locali possiedono una quota non superiore all’1%, mentre Cagliari, Sassari e Nuoro detengono quote inferiori al 10%.

Con questi risultati, Abbanoa conferma il proprio ruolo strategico nel settore idrico sardo, puntando su una gestione sempre più efficiente e orientata alla sostenibilità.