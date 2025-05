Cronaca Monumenti Aperti, successo per la Festa della Cultura che si conferma in grande crescita

Alghero Monumenti Aperti conferma il suo gradimento e rilancia con un numero di presenze in crescita. La manifestazione che vede la collaborazione del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, l’Associazione Imago Mundi e le scuole cittadine e i volontari ha fatto registrare numeri record nei suoi 33 siti e 8 itinerari visitabili. Quest’anno la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali si è presentata sotto il titolo di “Dove tutto è possibile”, il tema targato 2025, un invito a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi la nostra straordinaria eredità culturale. Un esercito di 1.500 volontari tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini, 10 enti pubblici e privati coinvolti, con molte novità rispetto alle passate edizioni: tutti partecipi di un successo che si è tradotto in oltre 22 mila firme – 6.000 in più rispetto alla edizione 2024 – per un giro di presenze che si attesta su circa 25 mila persone. “Grazie a tutti coloro che hanno reso davvero speciale questa edizione delle festa della cultura. Alghero affascina sempre : turisti, visitatori, cittadini che intendono scoprire ancora la bellezza della propria città e del proprio territorio, commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto.” Rispetto al 2024 il risultato è ottimo, a conferma del grande successo della manifestazione, già percepibile durante l’evento dalla straordinaria partecipazione nei vari siti. Il record delle visite spetta alle Cantine Sella e Mosca (1.473 ) seguita di poco dalla Casa di Reclusione G. Tommasiello ( 1.468) e dal Museo del Corallo ( 1.362 ), dal Teatro Civico ( 1.271). Ottimi risultati per le novità di questa edizione, come il complesso Angeli Custodi, Villa Maria Pia, la Sede Scout Alghero 1, la103^ Batteria Murone di Monte Doglia e il Santuario di Valverde. Tanto Le Assessore alla Cultura e al turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, quanto il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu si uniscono al ringraziamento verso tutti i grandi protagonisti della manifestazione, sottolineando il punto di forza del format, ovvero la partecipazione attiva dei volontari ad illustrare il nostro patrimonio ricco di testimonianze della storia. Presente anche quest’anno l’associazione Pensiero Felice con l’iniziativa Cultura Senza Barriere, un importante contributo all’accessibilità della manifestazione, con il servizio di accompagnamento dedicato alle persone con disabilità nei siti accessibili. Monumenti Aperti è realizzata grazie al coordinamento del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero con la collaborazione di numerosi enti pubblici e privati che rendono disponibile il loro patrimonio per le visite: Diocesi Alghero – Bosa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica DADU e Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione DISSUF, Casa di reclusione G. Tomasiello, Chiesa Ortodossa d’Italia, Complesso Monumentale San Francesco, Tenute Sella&Mosca, Società Operaia di Mutuo Soccorso, la Famiglia Chessa – Vargiu.