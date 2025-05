Olbia: due giovani arrestati in hotel per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio 2025, i Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno arrestato due giovani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava un sospetto via vai di persone da una struttura alberghiera nel centro della città. I militari, giunti presso l’hotel segnalato, hanno rilevato un forte odore di marijuana provenire da una delle stanze occupate dai due giovani. Posizionati nel corridoio in attesa, i Carabinieri hanno colto l’occasione per intervenire quando un terzo giovane, amico degli occupanti, ha raggiunto la stanza e ha aperto la porta.

I militari hanno quindi proceduto a una perquisizione del locale, rinvenendo oltre 1,6 chilogrammi di marijuana, più di 4 grammi di cocaina, sostanza da taglio, bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una somma di 700 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono stati immediatamente arrestati e posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In data odierna, all'esito dell'udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio Pausania ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La nota diffusa dalla Procura della Repubblica, firmata dal Procuratore Gregorio Capasso, precisa che i fatti sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti cautelari adottati riguardano unicamente la fase cautelare, in attesa di un eventuale giudizio di merito e delle decisioni del Giudice del Riesame.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza del territorio.