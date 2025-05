Operazione antidroga a Ghilarza: arrestato ventunenne in flagranza di reato

GHILARZA – Giovedì pomeriggio, nel corso di un’operazione di controllo intensificato contro il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ghilarza, supportati dal Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, hanno arrestato un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione, inserita nel piano di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Comando Provinciale di Oristano, ha portato alla perquisizione personale e domiciliare del giovane, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati quattro involucri di cellophane contenenti complessivamente 216 grammi di cocaina, oltre a 5,6 grammi di marijuana occultati nel cortile della sua abitazione. È stato inoltre sequestrato denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e condotto davanti al Giudice per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione evidenzia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e nel garantire la sicurezza della comunità. Le attività di controllo sul territorio proseguiranno, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione del traffico di droga, anche grazie alla collaborazione delle unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta.