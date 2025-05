Barbabietola da zucchero in Sardegna: il progetto "Kilometro Bianco" e il sostegno del Centro Studi Agricoli

Dopo oltre vent'anni di silenzio, la barbabietola da zucchero torna a essere protagonista in Sardegna grazie al progetto "Kilometro Bianco", un’iniziativa che mira a rilanciare la coltivazione di questa pianta nell'isola e a creare una filiera agricola completamente locale. Promotore del progetto è l’agronomo sardo Federico Meloni, che ha già avviato i primi campi sperimentali e prevede di estendere la coltivazione su larga scala, coinvolgendo gli agricoltori del Medio Campidano, dell'Oristanese e della Nurra di Sassari.

L’obiettivo è chiaro: costruire uno zuccherificio privato nel Medio Campidano, in grado di trasformare direttamente sul territorio la barbabietola coltivata, evitando i costi di trasporto verso impianti esterni e garantendo margini di guadagno più elevati agli agricoltori. La produzione sarà interamente sarda, con lo zucchero che verrà lavorato e commercializzato sull’isola, creando valore aggiunto per l’intera filiera.

A sostenere il progetto è sceso in campo il Centro Studi Agricoli, presieduto da Tore Piana, che ha deciso di aderire ufficialmente all’iniziativa. "Crediamo che questa sia un’opportunità storica per il mondo agricolo sardo," ha dichiarato Piana, spiegando come il Centro metterà a disposizione competenze tecniche e risorse per garantire il successo del progetto. Il Vice Presidente Stefano Ruggiu è stato nominato delegato per seguire da vicino l'evoluzione del "Kilometro Bianco", assicurando un costante supporto agli agricoltori coinvolti.

La barbabietola da zucchero è una coltura che si adatta bene ai terreni sardi, in particolare nelle aree irrigue del Campidano, di Oristano e della Nurra. La sua reintroduzione consente non solo di valorizzare i terreni agricoli, ma anche di migliorare la qualità del suolo grazie alla rotazione colturale, che arricchisce i campi e favorisce le colture successive. Inoltre, il progetto prevede anche la produzione di sottoprodotti destinati al settore zootecnico, ampliando le opportunità economiche per le aziende agricole.

Il Centro Studi Agricoli avrà un ruolo cruciale, garantendo la promozione del progetto presso gli agricoltori e supportandoli con formazione tecnica e consulenza. Verranno organizzati incontri e workshop per illustrare le migliori pratiche colturali, le tecniche di irrigazione e di gestione dei campi, oltre a fornire aggiornamenti sulle innovazioni tecnologiche del settore. Il progetto prevede inoltre un monitoraggio costante dei campi sperimentali, per raccogliere dati e migliorare i metodi di coltivazione.

La filiera dello zucchero sarà gestita in modo diretto, con contratti tra gli agricoltori e lo zuccherificio, garantendo stabilità di mercato e un prezzo sicuro per il prodotto. Questa scelta consente di superare l’incertezza legata alla vendita delle colture, offrendo agli agricoltori sardi una fonte di reddito stabile e prevedibile.

Il progetto "Kilometro Bianco" punta quindi a riportare la Sardegna al centro della produzione di zucchero, con una filiera locale e sostenibile che valorizzi il lavoro degli agricoltori e garantisca una produzione di qualità, interamente trasformata sull'isola. Una sfida ambiziosa, ma sostenuta da una visione chiara e da un solido sostegno tecnico e organizzativo.