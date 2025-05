Prom 2025: il gran ballo di fine anno per gli studenti della provincia di Sassari

La notte più attesa dagli studenti delle scuole superiori della provincia di Sassari è finalmente alle porte. Domenica 1° giugno 2025, il Maden Club di Alghero ospiterà il Prom 2025, il tradizionale ballo di fine anno che riunirà i maturandi e gli studenti delle classi superiori in un evento elegante e indimenticabile.

Ispirato ai celebri prom americani, l'evento è organizzato per offrire ai ragazzi una serata magica, all’insegna dell’eleganza, della musica e della condivisione. Il dress code sarà formale, con abiti eleganti che trasformeranno i giovani partecipanti in protagonisti di una notte da sogno.

L’allestimento del Maden Club sarà curato per creare un'atmosfera unica, con luci, decorazioni e un'area dedicata alle foto ricordo, dove gli studenti potranno immortalare i momenti più belli della serata. Non mancherà il divertimento, garantito da un DJ set che animerà la pista da ballo, mentre gadget esclusivi e altre sorprese renderanno l'evento ancora più speciale.

Il Prom 2025 non è solo una festa, ma un'occasione per celebrare la conclusione del percorso scolastico, unendo i ragazzi di tutta la provincia in una serata di socialità e amicizia, in un contesto sicuro e organizzato.

Gli studenti delle scuole superiori di Sassari e provincia si preparano così a vivere una notte indimenticabile, tra musica, emozioni e sorrisi. Una serata che segnerà l'inizio dell'estate e la fine di un capitolo importante nelle loro vite.