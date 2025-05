Cronaca Incidente mortale a Mentone: addio a Gianluca Murru, lo chef sardo che illuminava le cucine di Montecarlo

Gianluca Murru, 36enne originario di Domusnovas (Sud Sardegna), ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico avvenuto l'8 maggio 2025 sul lungomare di Mentone, in Costa Azzurra. La dinamica, ancora sotto accertamento, sembra legata alla perdita di controllo della sua Yamaha R1, culminata in uno schianto contro uno scooter parcheggiato. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori francesi, i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Murru, trasferitosi da Ventimiglia alla Francia per lavorare come chef nel ristorante Marlow di Montecarlo, lascia un vuoto nella comunità gastronomica internazionale. Le indagini della Gendarmerie stanno ricostruendo i dettagli tecnici dell'incidente, mentre i tributi affluiscono da colleghi e connazionali. Nato a Domusnovas, piccolo comune della Sardegna sud-occidentale, Gianluca Murru aveva sviluppato precocemente una passione per la cucina, trasformata in professione attraverso esperienze formative in Italia e all'estero. La sua carriera lo aveva portato a vivere a Ventimiglia prima del trasferimento definitivo in Francia, scelta dettata dalla vicinanza al luogo di lavoro nel Principato di Monaco. La Sardegna rimaneva però un punto di riferimento affettivo e culturale, come testimoniano i legami mantenuti con la comunità locale. Il percorso professionale di Murru si distingueva per l'approccio innovativo ai prodotti tradizionali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla riscoperta di ingredienti autoctoni. Questa filosofia lo aveva portato a collaborare con rinomate strutture, fino all'approdo al ristorante Marlow di Montecarlo, dove ricopriva il ruolo di chef. La sua capacità di coniugare tecniche moderne con radici mediterranee lo aveva reso una figura emergente nel panorama gastronomico europeo. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 19:00 del 8 maggio 2025, lungo il Boulevard di Garavan, tratto costiero noto per la vista panoramica sul Mediterraneo. Murru, alla guida della propria moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del veicolo in circostanze ancora non chiarite, urtando violentemente uno scooter parcheggiato presso un locale pubblico. L'impatto, di entità tale da richiedere l'intervento di mezzi di soccorso avanzati, ha provocato lesioni incompatibili con la vita nonostante i quaranta minuti di rianimazione effettuati sul posto. La Gendarmerie Nationale ha avviato un'ispezione dettagliata del luogo, concentrandosi su fattori come la velocità di marcia, le condizioni del manto stradale e la possibilità di interferenze esterne. Fonti non ufficiali suggeriscono che Murru stesse rientrando a casa dopo il turno serale al ristorante, ipotesi che solleva interrogativi sulla correlazione tra affaticamento lavorativo e dinamiche di guida. La Yamaha R1, modello noto per prestazioni elevate, è stata sottoposta a verifica meccanica per escludere malfunzionamenti. La notizia ha provocato sconcerto tra i colleghi del Marlow, dove Murru era apprezzato per la creatività e la leadership in cucina. Il direttore dello stabilimento ha rilasciato una dichiarazione sottolineando «l'irripetibile sensibilità nel trasformare materie prime locali in esperienze culinarie memorabili». Anche la comunità sarda in Costa Azzurra si è mobilitata, organizzando una veglia commemorativa presso la Chiesa Italiana di Nizza. I parenti, raggiunti a Domusnovas, hanno ricordato Gianluca come «un ragamento determinato ma sempre legato alle sue origini». La sorella ha condiviso aneddoti sulla sua abitudine di importare spezie sarde per i piatti del ristorante monegasco, pratica che simboleggiava il ponte culturale tra Sardegna e Principato. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Assunta a Domusnovas, con trasferimento della salma previsto per il 12 maggio. Murru stava sviluppando un menu estivo basato su pesce pescato a kilometro zero, in collaborazione con cooperative liguri e sarde. Il progetto, che prevedeva l'uso di alghe marine come sostituti plastici negli imballaggi, rappresentava una sintesi della sua visione ecogastronomica. Colleghi hanno annunciato l'intenzione di portarne avanti la realizzazione in sua memoria. Il Consolato Italiano a Nizza ha espresso condoglianze ufficiali, ricordando Murru come «esempio di eccellenza italiana all'estero». È attesa una mozione del Consiglio Regionale Sardo per intitolargli una borsa di studio in ambito culinario, mentre il comune di Domusnovas valuta l'istituzione di un festival enogastronomico annuale a suo nome. La scomparsa di Gianluca Murru unisce il lutto personale a una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale e sul valore del talento emigrato. La sua capacità di innovare rimanendo ancorato alle radici culturali offre un modello per le nuove generazioni di chef. Gli sviluppi delle indagini tecnico-legali e le iniziative commemorative in programma testimoniano l'ampiezza dell'impatto di una vita interrotta prematuramente, ma non dimenticata.