Tortolì: controlli antidroga dei Carabinieri, arrestato un 48enne per spaccio

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con il supporto delle unità cinofile antidroga dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio a Tortolì, mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati. Durante l'operazione, sono state controllate 25 persone e 18 veicoli. Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per reati legati agli stupefacenti e alle armi.

Il 48enne è stato fermato dopo una perquisizione personale e domiciliare, nella quale, anche grazie al fiuto del cane antidroga “Kelly”, i Carabinieri hanno rinvenuto 20 grammi di cocaina in cristalli, 13 grammi di eroina, circa 4 grammi di marijuana, materiale per il peso e il confezionamento dello stupefacente, oltre a una somma di 1.000 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Arrestato in flagranza di reato, il 48enne è stato processato per direttissima nel pomeriggio del 9 maggio e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale “San Daniele” di Lanusei. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno confermato che l’attività di controllo del territorio proseguirà in maniera costante durante tutta la stagione estiva, per garantire la sicurezza e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.