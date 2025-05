Gonnosnò: incontro informativo dei Carabinieri contro le truffe, anziani in prima fila per imparare a difendersi

Nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio, presso la sala multimediale dell’ex municipio in via Matteotti a Gonnosnò, si è svolto un incontro informativo organizzato dal Comando Stazione Carabinieri di Gonnosnò, in collaborazione con il Comune, per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno criminale delle truffe. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando numerosi cittadini, in particolare anziani, desiderosi di apprendere come difendersi dalle insidie e dalle frodi che prendono di mira i soggetti più vulnerabili.





Durante l’incontro, il Maggiore Enrico Concas, Comandante della Compagnia di Mogoro, e il Maresciallo Ordinario Karen Rinaldo, Comandante della Stazione di Gonnosnò, hanno fornito preziose informazioni sulle principali tipologie di truffe. Tra queste, sono state illustrate le modalità di raggiro più comuni, come le truffe telefoniche (vishing), quelle tramite SMS (smishing), le email ingannevoli (phishing), i finti call center, i falsi rappresentanti di compagnie di servizi come acqua, luce e gas, oltre ai cosiddetti "finto nipote" e "finti appartenenti alle forze dell’ordine".





"L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini e offrire loro gli strumenti per riconoscere e prevenire queste truffe", ha spiegato il Maggiore Concas, mentre il Maresciallo Rinaldo ha posto l’accento sulle conseguenze psicologiche che spesso colpiscono le vittime: "Chi subisce una truffa non deve vergognarsi. È importante trovare il coraggio di denunciare, senza paura del giudizio altrui".





L’incontro ha visto un’ampia partecipazione, con i cittadini che hanno interagito attivamente, ponendo domande e condividendo esperienze personali. Un momento che non solo ha permesso di acquisire nuove conoscenze, ma ha anche rafforzato il senso di comunità, creando uno spazio di confronto e supporto reciproco.





Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Steven Chenet, ha evidenziato come questo evento si inserisca in un programma più ampio di incontri organizzati su tutto il territorio, volti a tutelare gli anziani e a sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza. "Questa è solo una delle tante iniziative che il Comando Generale dell’Arma sta promuovendo per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione", ha dichiarato Chenet.





Anche il Sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis, ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell’incontro e ha confermato la disponibilità del Comune a collaborare con i Carabinieri per organizzare ulteriori iniziative informative in futuro. "È fondamentale continuare a sensibilizzare i cittadini, specialmente i più anziani, sui rischi che possono incontrare", ha concluso il primo cittadino.