Stintino: tre turisti francesi soccorsi dopo essere rimasti incagliati sui bassi fondali dell'Isola Piana

La sera di giovedì 8 maggio, intorno alle 22:00, tre turisti di nazionalità francese, a bordo di un'imbarcazione da diporto a vela di circa nove metri, si sono incagliati sui bassi fondali dell'Isola Piana, nelle acque antistanti la spiaggia La Pelosa, a Stintino.

L’allarme è stato lanciato dal comandante dell’unità da diporto, che ha trasmesso un mayday sul canale VHF 16, segnalando di trovarsi in secca e di non riuscire più a manovrare.

La Capitaneria di Porto di Porto Torres ha disposto l’invio della motovedetta CP871 della Guardia Costiera, che ha rapidamente raggiunto i tre diportisti. Questi hanno riferito di non aver riportato ferite o traumi e di non aver riscontrato alcuna via d’acqua all’interno dell’imbarcazione.

Accertato il buono stato di salute dei turisti e verificata la stabilità dell'unità incagliata, in considerazione delle favorevoli condizioni meteo-marine, si è deciso di rinviare le operazioni di disincaglio al mattino seguente.

Il giorno dopo, con l’ausilio di una ditta locale stintinese operante nel settore della nautica da diporto, l’imbarcazione è stata disincagliata e successivamente scortata fino al porto di Stintino, dove saranno effettuati gli accertamenti di rito prima che possa riprendere la navigazione.