Successo e grandi emozioni per la dodicesima edizione della gara canora all’Alguer Caffè

Domenica 4 maggio, l’Alguer Caffè ha ospitato la dodicesima edizione della gara canora, organizzata e presentata da Manuel Maltana e Maria Grazia Stoccoro. Una serata all’insegna della musica e dell’entusiasmo, con un pubblico numeroso accorso a sostenere i propri cantanti preferiti.

L’evento si è aperto con le esibizioni delle vincitrici delle ultime due edizioni: Noemi Trifiró, trionfatrice del 2024, e Arianna Idili, vincitrice del 2023, che hanno regalato al pubblico due splendide performance, allentando la tensione dei concorrenti pronti a sfidarsi.

La gara, aperta a cantanti non professionisti, ha visto esibirsi ben 34 partecipanti, scelti senza preselezione, ma uniti dalla comune passione per la musica. "Per noi è un momento di aggregazione, amicizia, un modo diverso per trascorrere una serata in allegria," hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando il carattere conviviale dell’evento, che ha comunque mantenuto un pizzico di sana competizione.

Ad aprire la serata è stata la piccola Adele, di soli sei anni, che ha emozionato il pubblico cantando "La cura per me" di Giorgia.

La giuria dell’associazione culturale "A. Mordendi" di Alghero, composta da Maria e Marcello Mordenti, Maria Teresa Pasta, Felice Galluccio, Marta Soggiu, Claudio Sini, oltre alla cantante Francesca Farina e all’insegnante di musica Paolo Zicconi, ha valutato le esibizioni decretando i vincitori.

Il primo premio è andato a Marco Malin di Alghero, seguito da Mattia Sarnicola, sempre di Alghero, e da Marinella Deriu di Dualchi, terza classificata. I due premi della critica, assegnati in memoria di Benjamin Berto e Adriana Fonnesu, sono stati vinti rispettivamente da Alberto Spada e Aurora Piga, entrambi di Alghero.

La serata, resa possibile grazie al supporto della ditta Alguer Rent di Stoccoro Maria Grazia, che ha offerto i premi, e all’ospitalità dell’Alguer Caffè, si è conclusa con i ringraziamenti degli organizzatori a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un appuntamento che si conferma ogni anno un momento di festa e di condivisione per la comunità algherese.