Alghero: al via la 14ª edizione del Vento de L’Alguer, la grande festa della vela

Domenica 11 maggio prende il via la 14ª edizione del Vento de L’Alguer, l’evento velico organizzato dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, che quest'anno celebra il suo cinquantesimo anniversario. Un traguardo storico per l’associazione, che continua a promuovere la passione per il mare e lo sport velico, richiamando appassionati e partecipanti da tutta la Sardegna.

La manifestazione si presenta con un formato rinnovato, che unisce tradizione e innovazione. In ogni giornata sono previste tre competizioni diverse, per coinvolgere il maggior numero di partecipanti e garantire spettacolo nelle acque del porto di Alghero. Si inizia con la Regata d'Altura, dedicata alle imbarcazioni con certificato O.R.C., suddivise nelle categorie SPI e NO SPI. Un'occasione per i velisti più esperti di sfidarsi su percorsi tecnici e competitivi.

Segue la Veleggiata, un’opzione pensata per chi preferisce una navigazione più rilassata: le imbarcazioni, dotate di sole vele bianche, gareggeranno con classifica stilata in tempo reale e suddivisa per lunghezza fuori tutto. Infine, la Regata di Derive, riservata alle piccole e agili imbarcazioni della classe Snipe, che garantiscono competizione e spettacolo, coinvolgendo numerosi giovani velisti.

Il calendario delle regate è ricco e variegato, offrendo un'intera stagione di gare:

11 maggio : Trofeo MURA II Memorial Giannardo Acca.

8 giugno : Trofeo Nuova Capolino XIII Memorial Rag. Guglielmo Capolino.

29 giugno : Trofeo Onda Blu II Memorial Antonio Usai.

13 luglio : XXII Trofeo MACI VI Memorial Antonio Frulio.

13-14 settembre : Trofeo Base Nautica Usai Alghero-Bosa, la tradizionale regata che collega le due città, in concomitanza con i festeggiamenti di Nostra Signora de sos Regnos Altos a Bosa.

12 ottobre: Trofeo Marco Infissi.

Il programma prevede quindi sei appuntamenti, con la tradizionale Alghero-Bosa-Alghero come evento clou. Un percorso che rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un legame simbolico tra la città catalana e la Planargia, in un fine settimana di festa e tradizione.

La Lega Navale Italiana di Alghero, che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per la vela e la nautica, conferma così il suo ruolo di promotore della cultura del mare, mantenendo viva la passione per la navigazione e offrendo alla città un calendario ricco di appuntamenti. Un’occasione per ammirare le vele spiegate nel golfo di Alghero e per far conoscere a un pubblico sempre più vasto la bellezza di questo sport e del suo territorio.