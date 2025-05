Cagliari, ambulante abusivo multato: vendeva cozze e ostriche senza tracciabilità

A Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis, un venditore ambulante è stato multato e sanzionato dalla Polizia Locale per commercio abusivo di prodotti ittici. Durante un controllo mirato al contrasto delle attività irregolari, gli agenti hanno scoperto l'uomo che operava con un furgone, vendendo oltre sessanta chili di molluschi — tra cozze e ostriche — privi di qualsiasi documento di tracciabilità.

La Polizia Locale ha immediatamente elevato una sanzione di 1.500 euro per la violazione delle normative sulla sicurezza alimentare, procedendo al sequestro dell'intera partita di molluschi. Ma l'irregolarità non si è fermata qui: un ulteriore accertamento ha evidenziato che l'ambulante era privo di autorizzazione alla vendita, un'infrazione che ha comportato un'ulteriore sanzione di 5.000 euro e il sequestro amministrativo del furgone utilizzato per l'attività.

L'uomo ha tentato di ostacolare l'operato degli agenti, ma l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari ha garantito il regolare proseguimento delle operazioni di controllo e la somministrazione delle sanzioni.

Le forze dell'ordine hanno sottolineato che i controlli sul commercio abusivo di prodotti ittici proseguiranno in tutto il territorio, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla regolarità delle attività di pesca e vendita.