Abbasanta, furto di vino e salumi: cinquantenne denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Abbasanta hanno portato a termine un’indagine accurata, avviata in seguito alla denuncia di un furto avvenuto presso un ristorante del paese. Il bottino, composto da bottiglie di vino pregiato, carni e salumi per un valore complessivo di circa 600 euro, è stato rinvenuto presso l’abitazione di un cinquantenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con l’accusa di ricettazione.

L’operazione dei militari si è sviluppata attraverso una costante presenza sul territorio, che ha consentito una raccolta informativa capillare e una stretta collaborazione con la comunità locale. Le attività investigative si sono concretizzate in una perquisizione domiciliare, durante la quale è stata recuperata la refurtiva, restituendo al ristoratore il maltolto.

Negli ultimi mesi, i Carabinieri di Abbasanta hanno intensificato i servizi di prevenzione, ponendo particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I risultati ottenuti confermano l’efficacia delle strategie adottate, contribuendo alla riduzione dei tassi di criminalità nelle aree di competenza.

L’intervento delle forze dell’ordine, che agiscono nel rispetto dei diritti dei cittadini e della presunzione di innocenza, rappresenta un esempio di controllo del territorio efficiente e di tutela della sicurezza pubblica.