Truffa e aggressione al distributore di benzina: due denunciati a Cagliari

Notte movimentata in viale Monastir a Cagliari, dove un episodio di truffa ai danni degli automobilisti si è trasformato in una violenta aggressione. Un 49enne è stato denunciato per truffa dopo essere stato sorpreso a raggirare gli automobilisti presso un distributore di benzina automatico. L’uomo, fingendo di aiutare i clienti a fare rifornimento, bloccava l’erogazione del carburante e si impossessava della ricevuta, utilizzabile per ottenere il rimborso.

La situazione è degenerata quando il 49enne ha tentato di sottrarre una delle ricevute da un’auto in sosta. Il proprietario del veicolo, un 35enne, ha reagito con violenza, aggredendo il truffatore. Durante la colluttazione, il 49enne è caduto rovinosamente, riportando la frattura di una gamba. Trasportato al pronto soccorso, è stato sottoposto alle cure mediche.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del distributore per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare da quanto tempo l’uomo metteva in atto la sua truffa.

Il 49enne dovrà rispondere dell'accusa di truffa, mentre il 35enne è stato denunciato per lesioni personali. L’inchiesta prosegue per chiarire eventuali altre responsabilità e verificare se vi siano stati altri automobilisti truffati.