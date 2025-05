Incidente sulla Statale 195 a San Giovanni Suergiu: due auto fuori strada, traffico in tilt

Momenti di paura ieri sera sulla Statale 195, dove due auto, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo Giulietta, sono finite fuori strada nei pressi dell’ingresso dell’agriturismo Agrifoglio, a pochi chilometri dal paese. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma fortunatamente nessuna delle tre donne a bordo dei due veicoli ha riportato ferite.

L’allarme è stato dato dai passanti, che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu, incaricati di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. I militari hanno effettuato i rilievi, cercando di capire se vi siano stati errori di guida, distrazioni o altre cause alla base dell’incidente.

In supporto è arrivato anche il personale del 118 della Sulcis Emergenze, pronti a intervenire in caso di necessità. Fortunatamente non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.

A causa dell'incidente, il traffico lungo la Statale 195 ha subito pesanti rallentamenti. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli incidentati hanno richiesto tempo, causando disagi agli automobilisti in transito. La situazione è tornata alla normalità solo dopo alcune ore.