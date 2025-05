Cronaca Sanità: nasce a Sassari il gruppo di lavoro promosso da “Identità e Costituzione”

Lunedì 5 maggio a Sassari si è costituito ufficialmente il gruppo di lavoro sulla sanità dell’associazione “Identità e Costituzione”, coordinato da Tore Piana e dal presidente Gianfranco Meazza. L’iniziativa nasce come seguito concreto del Convegno tenutosi nelle scorse settimane presso il Palazzo della Provincia, durante il quale fu annunciata la volontà di dar vita a un team di esperti per elaborare proposte operative sulla sanità sarda. «Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini – spiega Tore Piana – e lunedì si è riunito per la prima volta il nostro gruppo di lavoro, che ha subito avviato un confronto franco e costruttivo sulle principali criticità del sistema sanitario regionale». Durante il primo incontro si è discusso della situazione dei pronto soccorso, delle difficoltà crescenti affrontate dalle famiglie, della carenza di personale negli ospedali, della necessità di organizzare la sanità in modo differente con implementazione di risorse e la giusta destinazione delle finanze per il ripristino di una sanità che funzioni. Del gruppo fanno parte, oltre a Piana e Meazza, anche il dottor Gianfranco Favini, Presidente dell’Associazione Alzheimer di Sassari, e la dottoressa Francesca Dettori, attiva nel sostegno ai pazienti costretti a curarsi fuori dall’Isola. Sono in corso contatti per il coinvolgimento di altre figure con competenze specifiche. L’obiettivo per l’Associazione è contribuire in modo serio al dibattito pubblico con idee e soluzioni credibili, partendo dalle esigenze reali dei cittadini e dalla difesa del diritto alla salute sancito dalla Costituzione.Chi volesse contattare può inviare mail a :identitaecostituzione@gmail.com