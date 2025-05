Ussaramanna, 77enne aggredisce i carabinieri con una pinza da taglio: arrestato in flagranza





Ussaramanna, martedì mattina. Un allevatore di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’uomo stava delimitando con rete metallica e paletti alcuni terreni di cui contestava i confini, quando è stato sorpreso dai militari dopo la segnalazione di una donna di 63 anni che lo aveva visto entrare nel fondo di sua proprietà.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo – in evidente stato di agitazione – ha prima brandito una pinza da taglio colpendo un militare all’avambraccio, poi ha sferrato un pugno a un secondo carabiniere. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Immobilizzato con difficoltà, l’allevatore ha continuato a divincolarsi anche dopo l’intervento del personale sanitario del 118 e, successivamente, è stato trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale per accertamenti.

La perquisizione personale ha portato al sequestro di due coltelli a serramanico e della pinza usata nell’aggressione. L’arresto è stato eseguito in flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del Codice di procedura penale, mentre la contestazione della violenza e resistenza a pubblico ufficiale si fonda sugli articoli 336 e 337 del Codice penale. La violazione di domicilio è stata inquadrata nell’articolo 614 c.p., mentre il porto ingiustificato degli oggetti rinvenuti è stato perseguito secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, il settantasettenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima, ai sensi dell’articolo 558 c.p.p.