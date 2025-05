Iglesias, un chilo di droga sotto il materasso: arrestato un 25enne per spaccio

Blitz antidroga della Polizia di Stato domenica sera, 4 maggio, in un casolare abbandonato adiacente all’abitazione di un giovane di Iglesias, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso di un controllo di routine, hanno scoperto all’interno del rudere un nascondiglio utilizzato per occultare stupefacenti.

Sotto un vecchio materasso sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti infiorescenze di marijuana e una sostanza marrone che, dopo i primi accertamenti della Polizia Scientifica, è risultata essere hashish. Gli investigatori, intuendo che il sito fosse usato come deposito, hanno deciso di monitorare la zona.

Nel giro di un’ora, un giovane è stato visto entrare nel casolare con un oggetto in mano: si trattava di un bilancino di precisione che ha poi nascosto nello stesso punto in cui erano stati trovati gli stupefacenti. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccandolo sul posto.

La successiva perquisizione domiciliare dell’abitazione del soggetto, effettuata alla presenza del suo legale di fiducia, ha dato esito negativo. Tuttavia, il giovane ha rivendicato il possesso della droga nascosta nel casolare: un chilo circa di marijuana, 17 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il 25enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata di martedì 6 maggio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto, disponendo il trasferimento dell’uomo nel carcere di Uta. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite sul territorio.