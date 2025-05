Incidente alla rotatoria di ingresso ad Alghero: traffico rallentato, intervengono i Vigili del Fuoco

Traffico congestionato questa mattina, intorno alle 8:30, alla rotatoria di ingresso ad Alghero, all'intersezione tra la Strada 291 (proveniente da Sassari) e la diramazione verso Fertilia e l’aeroporto. Due le vetture coinvolte, tra cui una Mercedes bianca colpita da un altro mezzo, che l'avrebbe scaraventata contro la segnaletica verticale posta all'ingresso dello spartitraffico.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli, che sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza. Al momento non risultano feriti gravi.

Si sono verificate code sia in ingresso che in uscita dalla città, con rallentamenti consistenti soprattutto per i veicoli diretti verso il centro urbano. Disagi anche sulla direttrice aeroportuale.

Il sinistro ha causato la momentanea occupazione della rotatoria, aggravando il traffico in un orario particolarmente critico per la viabilità. Le operazioni di rimozione e ripristino della sicurezza stradale sono durate oltre un’ora. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica dell'incidente.

Restano in corso gli accertamenti per determinare le responsabilità.