Quartu Sant’Elena, minorenne ferito con una coltellata dopo una lite: indaga la Polizia

Un minorenne è stato ferito con un’arma da taglio nel corso di una lite con un coetaneo, avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì in un parco cittadino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, al culmine di un alterco il ragazzo sarebbe stato colpito alla spalla con un coltello, mentre si trovava di spalle.

L’episodio è avvenuto in una zona frequentata da giovanissimi. Alcuni passanti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e hanno allertato il 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione: i sanitari hanno stabilito una prognosi di circa una settimana.

Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di via Firenze, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini da sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi dell’area. Una volta conclusi gli accertamenti, la relazione sarà trasmessa alla Procura dei Minori di Cagliari, competente per il caso.

Le indagini si concentrano ora sul contesto in cui è maturata la lite, che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe nata da futili motivi. Gli inquirenti stanno valutando anche il possesso e l’eventuale provenienza dell’arma usata per colpire il ragazzo.