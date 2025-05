Cronaca Vincenzo Serra si insedia alla guida dell’Aou di Cagliari. Da oggi il nuovo commissario straordinario al lavoro

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra, si è insediato questa mattina negli uffici del San Giovanni di Dio. Il commissario sostituisce alla guida dell’Aou di Cagliari, Chiara Seazzu, direttrice generale uscente. Per Serra, si tratta di un ritorno nell’azienda, dove tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo, affiancando l’allora direttore generale Giorgio Sorrentino. Durante quel periodo, l’Aou di Cagliari ha vissuto una fase di grandi cambiamenti, affermandosi come punto di riferimento per la sanità regionale. Serra ha ringraziato la Giunta regionale e il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, che ha incontrato in Rettorato assieme al prorettore all’assistenza Pietro Giorgio Calò. «Sono felice – ha detto – di tornare a casa, tra colleghi e colleghe che lavorano ogni giorno con dedizione e grande professionalità per assistere e curare chi ha bisogno. Io sarò al loro fianco ogni giorno».