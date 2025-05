Ussi International Award 2025: l’omaggio a Gianni Minà nel segno dello sport e del giornalismo

Sarà una dedica speciale, quella che accompagnerà l’edizione 2025 dell’Ussi International Award, il riconoscimento promosso dall’Unione Stampa Sportiva Italiana: un tributo sentito e doveroso a Gianni Minà, maestro del giornalismo, scomparso nel 2023, figura simbolo del racconto sportivo umano e autentico, che ha saputo unire cronaca, cultura e passione civile.

Giovedì 8 maggio, alle ore 13.30, nella sede del CONI a Roma (Palazzo H, Largo De Bosis), sarà presentata alla stampa l’edizione di quest’anno, con l’intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò, accanto a Loredana Macchietti Minà, compagna di vita del grande cronista, e a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport e del giornalismo.

L'evento, patrocinato da Rai, CONI, Ordine dei Giornalisti, Fnsi, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Università di Cagliari e molte altre istituzioni, si svolgerà dal 13 al 16 giugno a Villasimius, in Sardegna, e si svilupperà in un ricco programma fatto di dibattiti, interviste inedite, proiezioni video e momenti di sport e riflessione, all’insegna dell’inclusione, del ricordo e della crescita professionale.

Il Corso di formazione Odg, in programma il 13 giugno al Tanka Resort, sarà dedicato al tema “Donne, professione e sport. Tra valori, discriminazioni e altre storie”. Un confronto a più voci sulle sfide e le opportunità nel mondo del giornalismo sportivo al femminile. Tra i relatori e le relatrici attesi: Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Giuseppe Meloni (Odg Sardegna), Vittorio Di Trapani (Fnsi), insieme a Emanuela Audisio, Simona Rolandi, Valentina Bisti, Rita Dedola, Ester Cois, Stefania Rosas e altri nomi di spicco del panorama nazionale.

Tra le iniziative collaterali anche match dimostrativi con atleti Special Olympics, momenti di avviamento allo sport per i giovani e esibizioni di grandi campioni, in un clima che unirà memoria e futuro, sport e cultura, nella cornice di una Sardegna che sempre più si propone come terra di eventi sportivi e appuntamenti di alto profilo.

Sarà dunque Gianni Minà, con il suo stile inconfondibile, a fare da stella polare a questa edizione: un giornalismo che andava oltre il risultato, capace di scavare nell’animo degli uomini prima ancora che nelle statistiche. Un’eredità, la sua, che il premio Ussi intende onorare con sobrietà, profondità e passione.