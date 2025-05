Sassari, notte di paura a Monte Rosello: auto in fiamme davanti a un’abitazione, anziana in ospedale per intossicazione

Paura nel cuore della notte a Monte Rosello, uno dei quartieri popolari di Sassari, dove un’auto parcheggiata in via Goceano è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio, divampato poco dopo le 2 del mattino, ha provocato gravi danni anche a un’abitazione al piano terra dello stabile adiacente e ha costretto al ricovero una donna anziana per sospetta intossicazione da fumo.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno avuto origine dal veicolo parcheggiato a bordo strada, per cause al momento ancora da accertare. L’incendio si è rapidamente esteso, raggiungendo le finestre dell’appartamento situato al piano terra. La violenza del calore ha infranto i vetri, consentendo al fumo e alle fiamme di penetrare all’interno dell’abitazione, dove si trovava una donna di circa 80 anni. La vittima, colta nel sonno, è riuscita ad allertare i soccorsi ma ha inalato una quantità significativa di fumo. È stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma lo spavento è stato forte.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l’incendio ed evitare che si propagasse ad altri veicoli o abitazioni vicine. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate oltre un’ora. All’interno della casa è stato riscontrato il danneggiamento di alcuni arredi, in particolare un materasso bruciato in parte dalle lingue di fuoco entrate dalla finestra.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sassari, che non escludono alcuna pista, compresa l’ipotesi dolosa. In attesa degli esiti degli accertamenti tecnici, l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, svegliati nel cuore della notte dal fumo e dalle esplosioni provocate dall’auto in fiamme.

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi di questo tipo, già verificatisi in passato nel capoluogo turritano.