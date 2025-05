Ottana: auto con tre bambini a bordo finisce fuori strada, quattro feriti

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 4 maggio, lungo la Strada Statale 131 Dcn, all’altezza del bivio per Ottana. Un’auto con a bordo quattro persone – un adulto e tre bambini – è finita fuori carreggiata, molto probabilmente a causa della pioggia battente che ha reso viscido l’asfalto e compromesso l’aderenza del mezzo.

L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono giunti in tempi rapidi. Sul posto sono state inviate tre ambulanze e un elisoccorso. Due passeggeri, tra cui uno in condizioni gravi per un trauma cranico, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Sassari. Gli altri due – il conducente e un altro minore – sono stati trasferiti in codice giallo al San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ottana, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza il veicolo e a ripristinare la viabilità.

Il traffico lungo la 131 Dcn ha subito un blocco di circa un’ora per consentire le operazioni in sicurezza. Le condizioni dei feriti restano sotto osservazione, mentre le autorità raccomandano massima prudenza alla guida, specialmente in presenza di condizioni meteorologiche avverse.