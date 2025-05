Alghero: il professor D’Orsogna protagonista dell’incontro su “Buona amministrazione e sussidiarietà”

Nel mondo del diritto amministrativo, non è frequente che un incontro locale riesca a toccare temi di così alto rilievo sistematico e pratico. Eppure accadrà lunedì 5 maggio ad Alghero, nella sala Rafael Sari di via Carlo Alberto, con un appuntamento che merita attenzione non solo per il tema affrontato ma anche per l’autorevolezza del relatore. A guidare la riflessione sarà infatti il professor Domenico D’Orsogna, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Sassari, autore prolifico e raffinato giurista, già coautore – tra le altre opere – del manuale di “Diritto Amministrativo” curato da Franco Gaetano Scoca (Giappichelli, giunto nel 2025 all'ottava edizione).

Il tema scelto – “La buona amministrazione e la sussidiarietà” – si colloca nel cuore pulsante del diritto pubblico contemporaneo, là dove le norme incontrano le prassi e la teoria si misura con la concretezza dell’agire amministrativo. È una riflessione che tocca da vicino la struttura costituzionale dell’ordinamento, l’articolazione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, e le funzioni essenziali dei Comuni, chiamati ogni giorno a farsi carico – nel senso più alto del termine – dell’interesse pubblico più prossimo al cittadino.

Nell’ambito della Scuola di Formazione “Progetto Città”, promossa dall’Associazione Maestrale con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Alghero, l’incontro intende offrire non solo una lezione di diritto, ma un’occasione di pensiero critico sul ruolo della Pubblica Amministrazione nella vita democratica. La domanda che il professor D’Orsogna porrà – si può davvero fare “buona amministrazione” a livello comunale? – non è retorica, ma centrale in tempi in cui i cittadini avvertono spesso un distacco tra istituzioni e bisogni reali. E il concetto di sussidiarietà, troppo spesso evocato in modo impreciso, troverà nel relatore un interprete colto e rigoroso.

Non si tratta, dunque, di un semplice convegno divulgativo, ma di una vera e propria lezione accademica rivolta alla città, capace di coniugare la teoria giuridica più alta con l’esperienza concreta dell’amministrare. A dimostrazione della vocazione formativa del progetto, va segnalata l’iniziativa prevista per l’8 maggio, quando gli iscritti alla Scuola potranno affiancare sindaco e assessori nelle attività quotidiane dell’amministrazione comunale. Un’occasione preziosa per comprendere dall’interno le dinamiche operative di settori come demanio, impianti sportivi, lavori pubblici, ambiente e turismo.

L’iniziativa, aperta al pubblico, rappresenta dunque un momento di formazione civica e giuridica di prim’ordine. Il professor D’Orsogna restituirà alla cittadinanza il senso profondo di un’amministrazione che non può più limitarsi al rispetto formale delle regole, ma deve farsi strumento di partecipazione, responsabilità e servizio.

Il diritto amministrativo, spesso considerato materia per pochi addetti ai lavori, si rivela così – ancora una volta – disciplina fondamentale per comprendere il funzionamento della Repubblica. E in questa cornice, l’incontro di Alghero assume il valore di una piccola ma significativa lezione di democrazia.