Cagliari, sequestrati 60 kg di mitili e ostriche privi di tracciabilità: sanzioni per oltre 6.500 euro a un venditore abusivo

Controlli congiunti della Polizia Locale e della Guardia Costiera di Cagliari, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia cittadina, hanno portato alla sanzione di un venditore ambulante di prodotto ittico che operava stabilmente con un furgone in via Is Mirrionis.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rinvenuto circa 60 chilogrammi di molluschi bivalvi — mitili e ostriche — completamente privi di tracciabilità. La Guardia Costiera ha proceduto al sequestro del prodotto e ha elevato una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

La Polizia Locale ha accertato l’assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, contestando un ulteriore verbale da 5.000 euro. Inoltre, il furgone utilizzato per il commercio risultava sprovvisto di copertura assicurativa ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Durante le operazioni, l’uomo ha tentato di ostacolare l’intervento, ma la situazione è stata gestita senza conseguenze grazie alla presenza dei Carabinieri. Le sanzioni e i verbali sono stati regolarmente notificati.

L’attività di controllo sul commercio ittico abusivo da parte della Polizia Locale e della Guardia Costiera prosegue regolarmente sul territorio cittadino.