Al Ceas "Ali in viaggio", laboratorio per bambini sugli uccelli migratori

Il 10 maggio dalle 9:30 alle 12, in occasione della Giornata mondiale degli uccelli migratori, il CEAS Lago Baratz del Comune di Sassari, che svolge le sue attività didattiche nella Z.S.C. (Zone Speciale di Conservazione) ‘Lago Baratz-Porto Ferro’, propone il laboratorio didattico-creativo ‘Ali in viaggio’ dedicato all’avifauna migratoria. I partecipanti, per un massimo di 20 tra bambine e bambini, accolti dalle operatrici nella sede del Ceas Lago Baratz, dopo una presentazione sugli uccelli migratori, saranno accompagnati sulle sponde del lago per una breve sessione di birdwatching; al rientro, nelle aule del Ceas, saranno coinvolti in un laboratorio creativo a tema durante il quale potranno costruire il loro piccolo migratore. L’attività è offerta gratuitamente alle famiglie ma per motivi organizzativi è necessario l’iscrizione al numero 079533097 (8:30/12:30 dal lunedì al venerdì) o via mail all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it L’incontro intende promuovere la protezione e la conservazione dell’avifauna migratoria. Gli uccelli migratori, oltre ad avere un ruolo centrale nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi, in quanto collegano aree geograficamente anche molto distanti trasportando con loro sostanze nutritive, pollini, semi e organismi quali piccoli invertebrati e microrganismi, sono inoltre degli importanti indicatori ecologici della qualità ambientale. L’attività ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su queste specie, sulla loro importanza ecologica e sulle minacce che mettono in pericolo la loro sopravvivenza. La proposta sostiene l’obiettivo 15 ‘Vita sulla terra’ dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.