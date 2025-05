Campeggio abusivo lungo il litorale di Tortolì e Barisardo: elevate quattro sanzioni

Quattro sanzioni amministrative sono state elevate nella giornata del 1° maggio dalla Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Tortolì nei confronti di altrettanti camperisti, sorpresi a violare il divieto di campeggio lungo le coste ogliastrine.

I controlli hanno interessato le località di Orrì, nel territorio comunale di Tortolì, e Punta su Mastixi, nel comune di Barisardo. In entrambi i casi, i trasgressori sostavano con mezzi mobili di pernottamento – camper e roulotte – in aree non autorizzate. Le sanzioni sono state comminate in base all’articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017, che vieta il campeggio libero in assenza di apposita autorizzazione o in aree non predisposte.

Con l’approssimarsi della stagione turistica, la pressione antropica sul litorale tende a crescere, portando con sé anche comportamenti irregolari che mettono a rischio l’equilibrio ambientale delle zone costiere. Per far fronte al fenomeno, la Base logistico-operativa navale di Tortolì e le Stazioni forestali del Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Lanusei hanno predisposto un piano di intensificazione dei controlli.

Le attività di vigilanza non si limiteranno al contrasto del campeggio abusivo: l’attenzione sarà estesa anche a illeciti ambientali di diversa natura, tra cui la pesca non autorizzata, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, oltre alla prevenzione degli incendi rurali e boschivi.

L’azione rientra nel più ampio obiettivo di garantire la salvaguardia delle matrici ambientali in un contesto naturale particolarmente esposto e delicato come quello costiero ogliastrino.