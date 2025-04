Cagliari, turista ubriaco aggredisce la compagna e i carabinieri: bloccato col taser

Una scena di violenza in pieno centro ha richiesto ieri pomeriggio l'intervento deciso dei carabinieri del Radiomobile. Un turista irlandese di 43 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la propria compagna e successivamente i militari intervenuti sul posto.

L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Bacaredda e via Tempio, a pochi passi dal cuore della città. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava insultando i passanti e maltrattando la donna che era con lui. Diversi cittadini hanno allertato il 112, segnalando la situazione. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno colto l’aggressore sul fatto: stava sferrando una testata al volto della compagna.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo si è lanciato contro di loro, rifiutando ogni invito a calmarsi. Solo l’utilizzo del taser – regolarmente mostrato prima dell’impulso – ha consentito di immobilizzarlo senza ulteriori conseguenze. Un solo impulso è stato sufficiente.

Sul posto è giunto anche il personale sanitario del 118. La donna, nonostante fosse visibilmente scossa, ha rifiutato il ricovero ospedaliero e ha scelto di non sporgere querela. Anche il 43enne è stato visitato dai medici, prima di essere formalmente denunciato.