Alghero, scontro tra camion e auto all'ingresso della città: due feriti

Paura questa mattina all'ingresso di Alghero. Intorno alle 7.30, sulla Strada Statale 127 bis, si è verificato un violento scontro tra un camion e un'autovettura. L'impatto, avvenuto in una delle principali vie di accesso alla città, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno provveduto a estrarre i feriti, mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificare l'area per consentire il ripristino della normale viabilità. Due persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure prestate dal personale del 118, sono state trasportate al Pronto Soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Per i rilievi e la gestione della circolazione sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Alghero e gli agenti della Polizia Locale.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i primi accertamenti sulla dinamica.