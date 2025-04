Controlli straordinari dei Carabinieri a Siniscola: un arresto, cinque denunce e sanzioni

SINISCOLA – Proseguono serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola. Nella serata di ieri, una vasta operazione ha interessato i Comuni di San Teodoro (SS) e Torpè (NU), con l’impiego di circa venti militari impegnati a presidiare le principali arterie stradali di accesso e deflusso dai due centri.

Durante le attività di controllo, è stato arrestato a Orosei un maggiorenne, in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro: dovrà espiare una pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione, commesso nel 2019 proprio a Orosei.

Parallelamente, sono state denunciate in stato di libertà cinque persone: quattro soggetti, di età compresa tra i 21 e i 33 anni, sorpresi in possesso ingiustificato di coltelli durante controlli effettuati nelle aree più frequentate di San Teodoro; un trentatreenne, fermato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge.

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi pubblici: in un bar di Torpè è stata accertata la violazione delle norme previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con la conseguente elevazione di una sanzione amministrativa pari a 600 euro. Un avventore del locale è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e segnalato al Prefetto di Nuoro per i provvedimenti di competenza.

L'Arma dei Carabinieri ha confermato che i controlli straordinari proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, il procedimento penale nei confronti degli indagati si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: la loro effettiva responsabilità dovrà essere eventualmente accertata nel corso del successivo processo, ove potranno emergere ulteriori elementi investigativi e probatori, anche a loro favore.