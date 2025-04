Alghero celebra Sa Die de Sa Sardigna: eventi alla Torre Sulis in memoria di Vincenzo Sulis

Anche Alghero si unisce oggi, 28 aprile 2025, alle celebrazioni di Sa Die de Sa Sardigna, la giornata simbolo dell'identità sarda, voluta dalla Regione nei Comuni di Alghero, Bono e Cagliari. L'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero ha organizzato due eventi, entrambi presso la Torre di Sulis (Torre dell'Esperò Reyal), per rendere omaggio alla memoria di Vincenzo Sulis, figura centrale della storia isolana.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 16:30 con l'attività ludico-didattica "Ti conosco, sei Vincenzo!", curata da Giochedù di Eleonora Cattogno. L’iniziativa, pensata per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, ha l'obiettivo di far conoscere in modo giocoso la figura di Sulis. Dopo una narrazione che si concentrerà su curiosità e aneddoti relativi alla sua vita, i piccoli partecipanti saranno chiamati a superare tre prove: impersoneranno i sostenitori di Vincenzo Sulis e, solo dimostrando di conoscerne vita e vicende, potranno "ottenere la grazia" per la sua liberazione. Al termine dell’attività, ogni partecipante riceverà un piccolo gadget come ricordo.

Alle ore 18:30, sempre nella suggestiva cornice della Torre di Sulis, si terrà invece l’incontro dal titolo "Alghero, i sommovimenti politici di fine secolo (XVIII secolo)", a cura dell’Associazione TESA. Relatore dell’appuntamento sarà lo storico Antonio Budruni, affiancato da Pasquale Lubinu dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sardegna.

Gli eventi odierni si inseriscono all'interno del più ampio programma regionale che intende rinnovare il senso di appartenenza e memoria storica della Sardegna, rendendo omaggio ai protagonisti che, come Vincenzo Sulis, hanno segnato il percorso di emancipazione e riscatto del popolo sardo.