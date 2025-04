Fratelli dispersi a Olbia, la Procura apre un’inchiesta

OLBIA – Sono ormai sei giorni che non si hanno notizie di Giuseppe e Lorenzo, i due fratelli scomparsi nel Golfo di Olbia mentre si trovavano a bordo di un piccolo natante in vetroresina, uscito in mare per una battuta di pesca.

Le ricerche, condotte senza sosta lungo la costa e in mare aperto, hanno portato al ritrovamento di un parabordo sulle rive dell’isola di Soffi. Gli inquirenti ritengono che possa appartenere all'imbarcazione dei due dispersi, anche se non vi è ancora una conferma ufficiale.

Nel frattempo, nella giornata di oggi, la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Non risultano indagati né ipotesi di reato: si tratta di un atto tecnico, necessario per consentire lo svolgimento delle attività di investigazione, tra cui l’acquisizione di documenti, testimonianze e, se necessario, perizie.

Le ricerche proseguono lungo tutto il perimetro costiero e nelle acque circostanti, mentre non si esclude che i due fratelli possano aver cercato rifugio su uno dei piccoli isolotti del golfo. Tuttavia, col passare delle ore, l'assenza di segnali diretti o di ritrovamenti significativi alimenta la preoccupazione.

In campo operano uomini della Guardia Costiera, della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e numerosi volontari, coordinati dalla Prefettura.

La speranza di un ritrovamento in vita resta, ma il silenzio del mare e la durata della scomparsa pesano sempre più sulla vicenda.