Cronaca Al via a Orosei l’evento “Primavera nel Cuore della Sardegna 2025”. Occasione per celebrare bellezza ed identità dell’isola

?È partita da Orosei la 19a edizione dell’evento “?Primavera nel Cuore della Sardegna 2025”. Ritorna, dal 25 aprile al 29 giugno 2025, l’atteso appuntamento che celebra la bellezza e l’identità dell’interno dell’Isola. Il tutto a cura dell’Aspen (Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese). Sarà un percorso emozionante tra 14 paesi che raccontano la storia, la cultura e le tradizioni più autentiche del Marghine, Ogliastra, Planargia e Baronia. Durante questi “weekend” di primavera, i piccoli borghi del cuore della Sardegna si aprono ai visitatori con paesaggi mozzafiato, ospitalità genuina e un ricco programma di eventi, tra musica, folklore, artigianato e gastronomia. Un’esperienza autentica tra natura e tradizione Partecipare a “Primavera nel Cuore della Sardegna” significa immergersi in un paesaggio straordinario: dalle montagne incontaminate dell’interno al mare cristallino della costa orientale, passando per sentieri verdi, borghi di pietra e antichi siti archeologici come i nuraghi. Ogni tappa è un’occasione per scoprire la vera anima dell’Isola, fatta di tradizioni secolari, riti antichi e feste popolari che animano le vie e le piazze. Sapori unici della terra dei centenari. La cucina tipica sarda è protagonista assoluta di ogni appuntamento. I celebri culurgiones, formaggi e salumi locali, dolci fatti a mano e vini tradizionali raccontano un patrimonio gastronomico ricco di gusto e autenticità. Ogni piatto viene preparato con passione e amore, secondo ricette tramandate da generazioni, offrendo un’esperienza sensoriale indimenticabile. Durante l’evento sarà possibile ammirare gli artigiani locali all’opera: dalla lavorazione del legno alla tessitura dei tappeti, fino alla creazione di ceramiche e gioielli tipici. Ogni gesto racconta un sapere antico, custodito e tramandato nel tempo. Non mancheranno mostre, spettacoli e visite guidate per conoscere il ricco patrimonio culturale della Sardegna. “Primavera nel Cuore della Sardegna 2025” è molto più di un evento: è un viaggio emozionante tra storia, natura e identità. Un’occasione per rallentare, ascoltare, osservare e lasciarsi sorprendere dalla magia dell’entroterra sardo. Scopri il calendario degli eventi, pianifica il tuo itinerario e preparati a vivere una delle stagioni più belle dell’anno, dove ogni borgo racconta una storia unica.