Cagliari si prepara ad accogliere il 7° Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia

Aprile 2025. Saranno giornate di dolcezza, passione e competenza quelle in programma il 28, 29 e 30 aprile nel capoluogo sardo, dove si terrà il 7° Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Alberto Azuni di Cagliari, è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e vedrà in gara 54 studenti provenienti da 27 istituti scolastici di tutta Italia.

L’evento, ormai consolidato nel panorama formativo nazionale, nasce con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nella formazione professionale dei giovani pasticceri, valorizzando le competenze tecniche e artistiche acquisite a scuola e incoraggiando il confronto tra diverse realtà regionali. “Il campionato non è solo una competizione, ma una vera e propria opportunità per commisurarsi con gli esperti del settore e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro” – ha affermato Matteo Cutolo, presidente FIPGC – “È emozionante vedere giovani talenti confrontarsi in un ambiente sano e competitivo. Ma ciò che davvero conta è la crescita professionale che si realizza durante l’evento, non solo per i partecipanti, ma anche per le classi che li affiancano nella preparazione dei dolci”. “Grande soddisfazione per l’ampia adesione riscontrata: in soli venti giorni dall’apertura del bando hanno aderito ben 27 istituti scolastici” – dichiara Maurizio Santilli, responsabile comparto scuole FIPGC – “Le scuole percepiscono il campionato come un’iniziativa strutturata e di alto profilo professionale, e questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma importante del grande lavoro svolto dalla nostra Federazione”.

Ogni squadra, composta da due studenti, dovrà realizzare sei dessert al piatto in un tempo massimo di tre ore. I dolci dovranno integrare almeno una componente croccante, due stratificazioni, una glassatura a specchio, e ispirarsi alle bellezze artistiche, naturali e culturali della Sardegna.

La giuria, presieduta da Matteo Cutolo e composta da esperti del settore come Cesare Sciambarruto, Giuseppe Caforio, da rappresentanti istituzionali come Carla Galdino (Ministero dell’Istruzione), e da professionisti come Stefano Andreoli (Forte Village), Maria Grazia Frau e Gabriella Mara, valuterà i partecipanti sulla base di parametri rigorosi: qualità tecnica, creatività, pulizia del piano di lavoro, capacità comunicativa e gestione dello stress.

I vincitori riceveranno la medaglia d’oro, il trofeo di Campione Nazionale FIPGC Studenti 2025 e un riconoscimento d’eccellenza dal Ministero dell’Istruzione, che contribuirà a potenziare il loro percorso professionale nel settore. Saranno assegnati anche il secondo e terzo premio, e ogni partecipante riceverà un attestato ufficiale.

Programma e partecipazione

L’evento si svolgerà nei laboratori dell’IIS Azuni in via Is Maglias 132, Cagliari, e sarà aperto gratuitamente al pubblico. Sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della FIPGC (www.facebook.com/fipfederazionepasticceria).

Durante le tre giornate sono previsti anche corsi di formazione condotti dai maestri FIPGC per approfondire le tecniche di pasticceria avanzata.

Il calendario:

Lunedì 28 aprile

Ore 17:00: Cerimonia inaugurale con saluti delle autorità e presentazione delle squadre

Martedì 29 aprile

Ore 9:00–12:15: 1ª batteria concorrenti

Ore 9:30–11:30: Corso di formazione FIPGC

Ore 12:45–15:45: 2ª batteria concorrenti

Ore 15:30–19:45: 3ª batteria concorrenti

Ore 15:00–17:00: Corso di formazione FIPGC

Mercoledì 30 aprile

Ore 9:00–12:15: 4ª batteria concorrenti

Ore 9:00–11:00: Corso di formazione FIPGC

Ore 11:30–15:45: 5ª batteria concorrenti

Ore 15:00–17:00: Corso di formazione FIPGC

Un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’eccellenza della pasticceria italiana e sostenere il futuro professionale dei giovani talenti.