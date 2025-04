Cagliari, idioti al volante: Fast & Furious in cantiere, operai presi a pugni

Altro che Vin Diesel. Qui siamo alla farsa, se non fosse che qualcuno è finito in ospedale. Due balordi – uno di Selargius, l’altro di Cagliari, entrambi con precedenti penali come da copione – hanno pensato bene di trasformare un cantiere in circuito da corsa, con le solite sgasate da trogloditi in cerca d’adrenalina e testosterone.

È successo a Cagliari, dove questi due fenomeni del volante hanno invaso un'area di lavoro lanciandosi in una sorta di sfida clandestina che manco nei peggiori bar di Caracas. Non contenti del rumore e del polverone sollevato, se la sono presa pure con chi, nel cantiere, ci lavora davvero. Gli operai, giustamente infastiditi, hanno protestato. Risposta? Calci e pugni, come nei film. Peccato che questa non sia Hollywood e nemmeno Cinecittà.

Solo l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha riportato un briciolo di decenza nel caos. Uno dei due delinquenti è stato arrestato sul posto, l’altro, più furbo o forse più fortunato, è riuscito a fuggire. Ma non è andato lontano: identificato e denunciato anche lui. Fine della corsa.

Le accuse sono quelle che ci si aspetta: lesioni aggravate, danneggiamento e violenza privata. I due operai sono stati portati alla Santissima Trinità con contusioni varie, ma non sono in pericolo di vita. Questo non consola: chi lavora per guadagnarsi il pane non dovrebbe rischiare il pronto soccorso per colpa di due idioti con il piede pesante e il cervello leggero.

Ora i due "piloti" risponderanno davanti all’Autorità Giudiziaria. Sperando che la giustizia, almeno questa volta, arrivi più veloce di loro.