Infarto sul traghetto diretto a Palermo, evacuazione d’urgenza in mare: salvato un passeggero di 60 anni

OLBIA – Un uomo di 60 anni è stato colto da un infarto mentre si trovava a bordo del traghetto “La Suprema”, in navigazione sulla rotta Genova–Palermo. Il malore è avvenuto all’alba, mentre la nave si trovava a circa 60 miglia a nord-est dell’isola di La Maddalena, in pieno Tirreno.

La comunicazione di emergenza è giunta alla Sala Operativa del 16° M.R.S.C. della Guardia Costiera di Olbia, che ha subito attivato la procedura di evacuazione medica. Al comandante del traghetto è stato ordinato di modificare la rotta per avvicinarsi alla costa sarda e ridurre i tempi di soccorso. Contestualmente è stata inviata in mare l’unità CP 306 della Capitaneria di porto di La Maddalena, con a bordo il personale medico del 118.

L’operazione di trasbordo, avvenuta in condizioni di massima urgenza, è stata portata a termine con successo. Il passeggero è stato trasferito sulla motovedetta e da lì sbarcato sull’isola di La Maddalena. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del paziente all’ospedale di Olbia per le cure intensive.

Decisivo l’intervento tempestivo e coordinato della Guardia Costiera, che ancora una volta ha dimostrato l’efficacia della rete di emergenza in mare. Il servizio 1530, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, si conferma un presidio essenziale per la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana in mare.