Cronaca Dinamo, frenata amara a Varese: svanisce la striscia positiva

Dopo l’ottima serie di cinque consecutive ottenute negli ultimi incontri di LBA, la Dinamo Sassari subisce- purtroppo- una cocente sconfitta nel match che la vedeva impegnata nel 27° turno del massimo campionato di basket italiano. Una gara, svoltasi -poche ore fa-in terra lombarda e terminata con il risultato di 89-84 in sfavore della formazione sarda, dove l’avversaria della compagine isolana era la “pericolante” Openjobmetis Varese allenata dall’ottimo mister Ioannis Kastritis. Un match, quello appena avvenuto, condotto dall’inizio alla fine dal team bianco rosso, il quale ha avuto (in particolar modo nei primi due periodi di gioco), un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra, situazione, ora citata, che ha indirizzato, fin da subito,(nonostante un’ottima gara dei ragazzi biancoblù nella restante parte dell’incontro) il match su binari consoni al team varesotto. Una sconfitta- quindi- che da una parte indubbiamente spegne (o forse no?) le speranze sarde di arrivare ad un posto nei playoff (situazione insperata fino a poco tempo fa) e che dall’altro propone un Banco che è stato in grado di reagire alle avversità uscendo a testa alta da un match che era risultato particolarmente difficile e ricco di insidie. In merito alla partita, come abbiamo precedentemente affermato, prima frazione di gioco in cui la gara assumeva, fin dai primi istanti, tinte care ai colori bianco-rossi (18-10 in favore della compagine lombarda al 7° minuto di gioco e 23-17 al termine del periodo) facendo, in questo modo, felice l’intera tifoseria di fede varesotta accorsa nell’impianto sportivo lombardo per assistere al match. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, inoltre, la Openjobmetis, forte innanzitutto delle sue qualità cestistiche, del suo caloroso pubblico e grazie ad una serie di triple di ottima fattura (ma anche a qualche errore di troppo da parte di Bendzius e compagni), era capace di portare il punteggio prima sul 34-20 in proprio favore e successivamente sul 46-34 (al termine del secondo periodo) rendendo ulteriormente in salita la contesa per la compagine biancoblù. Ritorno in campo per la disputa della seconda parte dell’incontro, che, tuttavia, vedeva dapprima un Banco desideroso di ridurre il gap precedentemente subito (53-51 dopo pochi giri di lancette), ma successivamente proponeva una reazione del roster di casa, il quale era in grado (alla fine del terzo periodo) di riportare il divario sul +11, mettendo, in questo modo, una seria ipoteca al successo del match. Ultima parte del match,caratterizzata innanzitutto da un grande avvio di ragazzi isolani (64-60), e, poco dopo, da una compagine lombarda, la quale era capace prima di ricacciare la Dinamo sul -10 e poi (nonostante le resistenze del roster biancoblù) di ottenere un’ importantissima vittoria sia per quanto riguarda la classifica che per il morale. Risultato finale del match (come abbiamo antecedentemente affermato) Openjobmetis Varese89- Dinamo Sassari 84. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sarda. Questo avverrà, in terra trentina, il giorno 26 aprile 2025 alle ore 20.00 contro l’ottima Aquila Trento allenata dal giovane tecnico Paolo Galbiati.