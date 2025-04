Cagliari al buio alla vigilia di Pasqua: blackout improvviso paralizza la città

Sabato 19 aprile, poco dopo le 20, un blackout improvviso ha lasciato al buio ampie zone del capoluogo sardo, provocando disagi significativi in tutta la città proprio alla vigilia di Pasqua. I semafori sono andati in tilt, causando rallentamenti e confusione alla circolazione stradale. Molti cittadini, colti di sorpresa, hanno tempestato i centralini dei Vigili del Fuoco, segnalando il guasto e chiedendo informazioni.

Il black out – le cui cause non sono ancora state ufficialmente comunicate – ha riguardato diversi quartieri, ma non si tratterebbe di un'interruzione generalizzata della rete elettrica. Alcune zone sono infatti rimaste illuminate, mentre altre sono sprofondate nel buio per circa un’ora.

I tecnici dell’ente gestore dell’energia elettrica sono prontamente intervenuti per verificare le cause del guasto e procedere alla graduale riattivazione della rete. Intorno alle 21 la situazione ha cominciato lentamente a normalizzarsi in alcune aree, ma al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali sull’entità e sull’origine del disservizio.

Una Pasqua iniziata con un’ombra sul capoluogo, nel senso più letterale del termine.