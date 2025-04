Serdiana-Ussana, tragedia all’alba sulla statale 466: muore un 37enne di Quartu, grave il conducente

Un’altra tragedia sulle strade sarde. Questa mattina, poco dopo l’alba, una moto è uscita di strada lungo la statale 466, al chilometro 9.600, nel tratto tra Serdiana e Ussana, in una curva particolarmente insidiosa. Nell’impatto ha perso la vita Mirko Farris, 37 anni, di Quartu Sant’Elena. Era il passeggero della Kawasaki condotta dal 39enne Roberto Sirigu, anch’egli di Quartu, ora ricoverato all’ospedale Brotzu in codice rosso, ma cosciente al momento del soccorso.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, insieme al capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, finendo rovinosamente sull’asfalto. Per Mirko Farris, il trauma è stato immediatamente fatale: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Roberto Sirigu è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cagliaritano, dove si trova ora sotto osservazione con ferite multiple.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella della presenza improvvisa di un cane sulla carreggiata, che il conducente potrebbe aver visto all’ultimo, tentando una manovra d’emergenza per evitarlo. L’animale, tuttavia, non sarebbe stato investito. Nessuna pista viene esclusa. I militari stanno acquisendo elementi utili, anche attraverso eventuali testimonianze, per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

Il motociclo è stato sequestrato per consentire gli accertamenti tecnici previsti. Sul tratto interessato, la circolazione è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un’alba di Pasqua segnata dalla morte, in una curva che oggi si è trasformata in un confine tragico tra la vita e l’assenza.