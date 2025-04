Sassari, cambia la raccolta differenziata: Mascia e Salis puntano al 65%

SASSARI – Il Comune rilancia sulla raccolta differenziata. Obiettivo dichiarato: superare il 65% entro il prossimo futuro. Lo hanno annunciato ieri, 16 aprile, il sindaco Giuseppe Mascia e il vicesindaco Pierluigi Salis durante una conferenza stampa a Palazzo Ducale, illustrando un pacchetto di novità che interesserà progressivamente tutta l’area urbana.

«Una città sensibile ai temi ambientali non può restare fanalino di coda nell’isola e non accedere a premialità che consentano di implementare il servizio senza incidere sulle tasche dei contribuenti», ha dichiarato il sindaco Mascia, che lega la percentuale di differenziata al decoro urbano: «Una raccolta più efficiente significa maggior decoro urbano e una città più pulita, più accogliente e più adatta all’idea che abbiamo della fruizione comunitaria di piazze e vie cittadine».

L’assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis, ha chiarito il percorso: «Estenderemo il più possibile l’area interessata dal sistema del porta a porta, iniziando da alcuni quartieri attigui a quelli in cui già è attivo». Salis ha evidenziato l’efficacia del sistema domiciliare, che «garantisce livelli elevati di differenziata, responsabilizza gli utenti e favorisce un controllo capillare». Il cambiamento, ha spiegato, sarà graduale e calibrato sulle caratteristiche dei singoli quartieri.

Durante la conferenza sono intervenuti anche il dirigente del settore Ambiente Gianni Pisoni, la responsabile del servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche Deborah Manca, il coordinatore delle attività di comunicazione Giampiero Barrocu e il responsabile Sviluppi Digitali di Abinsula Stefano Salaris. Sono loro ad aver illustrato nel dettaglio i principali interventi.

Tra le novità annunciate, l’introduzione di nuovi orari di conferimento nei quartieri dove sono presenti i cassonetti: sarà possibile gettare i rifiuti dalle 13 alle 24, mentre nel weekend il conferimento sarà vietato dalla mezzanotte di venerdì alle 13 di domenica, a causa della chiusura domenicale delle discariche.

Il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° giugno, ma inizialmente sarà applicato con massima tolleranza. Le regole saranno accompagnate da un’importante campagna informativa. Sugli stessi cassonetti saranno affissi adesivi con gli orari e un QR code per accedere all’app potenziata MunicipIo. Attraverso l’app sarà possibile anche prenotare il conferimento di inerti, il ritiro di ingombranti e sfalci, oltre a inviare segnalazioni e ricevere risposte in tempo reale.

Gli operatori di SassariAmbiente e gli agenti della Polizia Locale assegnati al settore Ambiente presidieranno il territorio per informare i cittadini e correggere sul nascere eventuali comportamenti errati. Ma il Comune avverte: «L’attuale 61% è figlio anche di condotte scorrette, perciò dopo il necessario periodo di adattamento ci sarà una sanzione di 50 euro per ogni contravvenzione».

È in corso anche una verifica tecnica sulle 70 telecamere posizionate in prossimità dei cassonetti, per individuare e sanzionare chi continuerà a ignorare le regole. «Serve un impegno collettivo, serve la collaborazione di tutti», è l’appello lanciato dagli organizzatori.

Per favorire l’adesione alle nuove misure, l’amministrazione ha previsto una campagna di comunicazione affidata a testimonial noti: i fratelli Stefano e Michele Manca, in arte Pino e gli Anticorpi, che hanno presentato in anteprima il primo video in fase di realizzazione nell’ambito del progetto La città che vogliamo. Uno slogan chiaro accompagna il messaggio: più decorosa, più pulita, più vivibile e più ospitale.