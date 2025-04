Cagliari, scontro tra auto e scooter in via Cadello: un ferito trasportato al Brotzu

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, in via Cadello all’altezza dell’incrocio con via del Seminario. Coinvolti nello scontro un’auto e uno scooter.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, di cui una medicalizzata, insieme agli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Il conducente dello scooter è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code sulla corsia in direzione via Is Mirrionis, a partire dalla rotonda sotto l’Asse Mediano. Via Cadello si conferma una delle arterie più esposte a incidenti nel capoluogo.