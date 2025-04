Orosei, furti in abitazione, armi clandestine e rapine: due giovani indagati

OROSEI – Due giovani di 23 anni, entrambi residenti a Orosei, sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e rappresenta l’esito di un'articolata attività investigativa che ha preso avvio dopo l’arresto, il 20 aprile 2024, di uno dei due indagati per una rapina a mano armata commessa due mesi prima, il 20 febbraio, in un supermercato a La Caletta.

Le successive indagini condotte dai militari dell’Aliquota Operativa hanno permesso di ricostruire un quadro accusatorio più ampio. Secondo gli inquirenti, i due giovani sarebbero coinvolti anche in altri gravi episodi delittuosi avvenuti nei mesi precedenti.

Il 9 gennaio 2024, i due si sarebbero introdotti con effrazione all’interno di un’abitazione in via Brefotrofio, a Orosei, da cui avrebbero trafugato due fucili semiautomatici calibro 12, regolarmente detenuti. Le armi sarebbero poi state alterate per renderne irriconoscibili le matricole e occultate in una zona isolata dell’agro oroseino. I fucili sono stati successivamente rinvenuti e sequestrati dai Carabinieri.

Pochi giorni più tardi, il 10 febbraio, i due – travisati con passamontagna e armati di pistola – avrebbero fatto irruzione in un mini market del centro, sempre a Orosei. Secondo quanto ricostruito, durante la rapina avrebbero colpito il titolare al capo con l’arma, rovesciato alcune casse di generi alimentari e sottratto circa 500 euro in contanti, per poi dileguarsi.

Il procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari. Gli inquirenti precisano che la responsabilità degli indagati sarà oggetto di verifica nel successivo processo, nel quale non si escludono ulteriori sviluppi probatori, anche a favore degli stessi.

L’attività investigativa dei Carabinieri si è mossa con determinazione per fare luce su una serie di episodi che avevano generato preoccupazione nella comunità locale, contribuendo a rafforzare il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini.