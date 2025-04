Grave incidente sulla statale 130 a Elmas: ventenne cade dalla moto, trasportato in codice rosso al Brotzu

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha prestato le prime cure al giovane e ha disposto il trasporto d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato con un codice rosso attribuito per dinamica. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano monitorate dai sanitari. Sull’esatta ricostruzione della vicenda stanno lavorando le forze dell’ordine, che dovranno chiarire se all'origine della caduta ci siano stati un guasto meccanico, una distrazione o altre concause. La statale 130, già teatro in passato di diversi sinistri, si conferma purtroppo una delle arterie a rischio nel quadrante meridionale dell’Isola, dove la velocità sostenuta e l’elevato traffico veicolare rendono particolarmente pericolose le situazioni di emergenza improvvisa.

È ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari un giovane di vent'anni, vittima di un incidente avvenuto nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile lungo la statale 130, nel tratto che attraversa il comune di Elmas. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto violentemente sull’asfalto. L'allarme è scattato poco dopo l’incidente, grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti che stavano transitando nella zona e che hanno immediatamente allertato i soccorsi.