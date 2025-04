"Sardinia I love you", un sito web per raccontare l’anima della Sardegna: premiati i vincitori del contest fotografico

Un progetto innovativo, inclusivo e con lo sguardo puntato verso il futuro. È stato presentato martedì 15 aprile, nella sala Anfiteatro della Regione Sardegna, il nuovo portale web “Sardinia I love you”, un’iniziativa multimediale e integrata che mira a valorizzare, promuovere e rendere accessibile la bellezza straordinaria del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico dell’isola.

Il sito – finanziato dalla Legge Regionale 19/12/23 attraverso l’Assessorato ai Beni culturali, informazione, pubblica istruzione, spettacolo e sport – è uno strumento moderno, interattivo e multilingue (presto disponibile in inglese, francese, spagnolo e cinese), che racconta la Sardegna con linguaggi pensati anche per le nuove generazioni. Una piattaforma concepita per essere intuitiva e stimolante, fruibile tanto dai turisti quanto da studenti, operatori culturali e cittadini.

Le parole degli assessori e delle istituzioni

All’evento hanno preso parte gli assessori regionali Ilaria Portas e Franco Cuccureddu, che hanno salutato con entusiasmo il lancio della piattaforma: “Un’iniziativa lodevole, fresca, volta al futuro e attenta alle bellezze naturali e alle nuove generazioni”, hanno sottolineato.

Presente anche la vicepresidente della Fondazione di Sardegna Micaela Morelli, che ha definito il progetto “un utile strumento per esaltare le bellezze delle nostre regioni, capace di coinvolgere cittadini e turisti in un racconto autentico e dettagliato del territorio”. Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, secondo cui “Sardinia I love you offre stimoli e opzioni accattivanti per studenti e studentesse e rende merito a una regione straordinaria”.

Il contest fotografico: immagini che parlano di Sardegna

Cuore pulsante dell’evento è stato il primo contest fotografico del progetto, che ha visto la premiazione ex aequo di tre professionisti: Stefano Anedda, Mario Rosas e Giuseppe Ungari, autori di scatti capaci di restituire con forza poetica e tecnica la varietà e l’incanto dei paesaggi isolani. Le loro fotografie – dagli scorci di Castello ai tramonti sulle spiagge, dai siti nuragici alle oasi faunistiche – sono state giudicate “davvero straordinarie” dai componenti della giuria: i giornalisti Cristiana Aime, Francesco Birocchi, Andrea Frailis e Valerio Vargiu.

A ciascuno dei vincitori è stato consegnato un voucher del valore di 500 euro, da utilizzare per l’acquisto di materiale professionale. Menzioni speciali anche per i contributi di Claudia Collu (rappresentata da Gianluca Caredda) e Maksim Krylenka, che hanno saputo raccontare l’Isola con sguardo personale e toccante.

Il portale nasce dal lavoro sinergico tra l’associazione ACIB – Italia Brasil, capofila del progetto, e i partner Mediterranea, il Centro ricreativo aziendale Regione Sardegna (CRAL) e la S.L.&G.. Un’iniziativa che ha visto una forte partecipazione anche degli operatori turistici e culturali, e che promette di diventare uno strumento chiave per raccontare la Sardegna di oggi e di domani.

Durante la presentazione sono arrivati anche gli auspici di Rossana Podda dell’assessorato al Turismo, artigianato e commercio, e di Riccardo Laconi, presidente del Cral Regione, che hanno sottolineato “la vivacità, la freschezza dei contenuti del sito web e la qualità delle immagini e dei contributi”.