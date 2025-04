Cronaca Al Canopoleno la raccolta di uova di Pasqua per bambini più bisognosi

Tutto il Convitto Nazionale Canopoleno ha aderito con entusiasmo anche quest’anno a "Pasquopoleno", in collaborazione con la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e dei Vigili del Fuoco, la raccolta di uova di Pasqua da destinare ai bambini più bisognosi della città e dell’hinterland. Le tantissime uova di cioccolato ricevute in questi giorni nell’istituto sassarese sono state consegnate ai rappresentanti dello SMOM e del CISOM, grazie anche al supporto logistico del Vigili del Fuoco che hanno provveduto al trasporto. In questi giorni si provvederà alla distribuzione ai destinatari che sono stati individuati. «Si tratta di un piccolo gesto ma che tutte le componenti del nostro Istituto considerano di grande rilevanza nel percorso educativo degli allievi anche in questa occasione - ha sottolineato il rettore del Canopoleno, Stefano Manca – e che è stato capace di coinvolgere l'intera comunità scolastica. In questa circostanza, ancora una volta abbiamo voluto trasmettere i valori della solidarietà e del sostegno che sono parte integrante del nostro percorso formativo.» Alla consegna hanno preso parte collaborando attivamente alla riuscita dell’iniziativa: Gianluigi Arborio Mella di Sant’Elia Commissario Granpriorale SMOM per la Sardegna, Maria Antonietta Satta e Maria Teresa Curzu del CISOM di Ozieri, i docenti Mario Tola e Rita Spina.